Каталог выставки об истории благотворительности презентовали в "Царицыно"

Фото: Агентство Москва/Кирилл Зыков

Каталог выставки "Российская благотворительность под покровительством императорского дома Романовых" презентовали в музее-заповеднике "Царицыно", передает Агентство "Москва".

Его презентовала председатель наблюдательного совета Фонда содействия возрождению традиций милосердия и благотворительности "Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество" Анна Громова.

Она отметила, что каталог становится важной книгой, в которой запечатлены труды, посвященные благотворительности.

"Она включает научную часть из 14 статей, причем в написании научной части участвовали все корифеи отечественной науки", – отметила Громова.

По ее словам, иллюстративная часть каталога включает описание более 395 экспонатов. Также планируется выпустить вторую часть.

Презентацию и выставку в музее-заповеднике "Царицыно" также посетил руководитель столичного департамента культуры Александр Кибовский. Он отметил успешность выставки "Российская благотворительность под покровительством императорского дома Романовых".

Выставка проходит в Большом дворце с 12 декабря по 24 марта. Экспозиция, приуроченная к 100-летию гибели царской семьи, рассказывает об истории благотворительности в Российской империи.