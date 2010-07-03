Каталог выставки об истории благотворительности презентовали в "Царицыно"

Каталог выставки "Российская благотворительность под покровительством императорского дома Романовых" презентовали в музее-заповеднике "Царицыно", передает Агентство "Москва".
Его презентовала председатель наблюдательного совета Фонда содействия возрождению традиций милосердия и благотворительности "Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество" Анна Громова.
Она отметила, что каталог становится важной книгой, в которой запечатлены труды, посвященные благотворительности.
"Она включает научную часть из 14 статей, причем в написании научной части участвовали все корифеи отечественной науки", – отметила Громова.
По ее словам, иллюстративная часть каталога включает описание более 395 экспонатов. Также планируется выпустить вторую часть.
Презентацию и выставку в музее-заповеднике "Царицыно" также посетил руководитель столичного департамента культуры Александр Кибовский. Он отметил успешность выставки "Российская благотворительность под покровительством императорского дома Романовых".
Выставка проходит в Большом дворце с 12 декабря по 24 марта. Экспозиция, приуроченная к 100-летию гибели царской семьи, рассказывает об истории благотворительности в Российской империи.
В "Царицино" представили каталог о благотворительности Дома Романовых
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