Более 3 тыс человек стали участниками проекта "Открой#Моспром" в сентябре

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Более трех тысяч человек побывали на экскурсиях и мастер-классах в рамках шестого этапа городского проекта "Открой#Моспром" в период с 10 по 12 сентября.

Заместитель мэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов напомнил, что в Москве на крупных и средних промышленных предприятиях трудоустроены около 700 тысяч человек.

"Московские заводы производят практически все виды товаров: от шоколада до самолетов и ракет, и экскурсии проекта "Открой#Моспром" пользуются популярностью у жителей и гостей города. В прошлом году предприятия столицы посетили восемь тысяч горожан, в этом году уже более шести тысяч, а общая онлайн-аудитория проекта превысила 2 миллиона человек", – подчеркнул представитель мэрии.

В сентябре проект "Открой#Моспром" предлагал экскурсии в музей одного из крупнейших предприятий авиакосмической отрасли "НПО "Молния", музеи авиастроителей "Ил" и "Туполев", а также кондитерского концерна "Бабаевский" и другие.

Кроме того, для участников программы организовали познавательную командную игру "Квиз. Промышленный мегаполис", ведущей выступила Елена Летучая.

Также в рамках инициативы были сняты четыре "звездных" выпуска о тех или иных промышленных предприятиях столицы. Первый ролик показали еще 16 августа, суммарно все четыре выпуска получили более 1 миллиона просмотров.

Следующие этапы проекта "Открой#Моспром" запланированы на октябрь и ноябрь.