Более 3 тыс человек стали участниками проекта "Открой#Моспром" в сентябре

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Более трех тысяч человек побывали на экскурсиях и мастер-классах в рамках шестого этапа городского проекта "Открой#Моспром" в период с 10 по 12 сентября.
Заместитель мэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов напомнил, что в Москве на крупных и средних промышленных предприятиях трудоустроены около 700 тысяч человек.
"Московские заводы производят практически все виды товаров: от шоколада до самолетов и ракет, и экскурсии проекта "Открой#Моспром" пользуются популярностью у жителей и гостей города. В прошлом году предприятия столицы посетили восемь тысяч горожан, в этом году уже более шести тысяч, а общая онлайн-аудитория проекта превысила 2 миллиона человек", – подчеркнул представитель мэрии.
В сентябре проект "Открой#Моспром" предлагал экскурсии в музей одного из крупнейших предприятий авиакосмической отрасли "НПО "Молния", музеи авиастроителей "Ил" и "Туполев", а также кондитерского концерна "Бабаевский" и другие.
Кроме того, для участников программы организовали познавательную командную игру "Квиз. Промышленный мегаполис", ведущей выступила Елена Летучая.
Также в рамках инициативы были сняты четыре "звездных" выпуска о тех или иных промышленных предприятиях столицы. Первый ролик показали еще 16 августа, суммарно все четыре выпуска получили более 1 миллиона просмотров.
Следующие этапы проекта "Открой#Моспром" запланированы на октябрь и ноябрь.
Москвичи смогли посетить одно из самых закрытых предприятий столицы
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