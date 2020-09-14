В Москве заработал новый онлайн-сервис для бизнеса – Сергунина

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Пользователям Московского инновационного кластера стал доступен новый сервис факторинга – комплекса финансовых услуг для производителей и поставщиков. Об этом сообщается на официальном портале мэра и правительства столицы.

Система факторинга подразумевает, что участники рынка ведут торговую деятельность на условиях отсрочки платежа. В обмен на это они получают право на уступку дебиторской задолженности. Таким образом, поставщик основную часть платы за товар получает сразу после поставки.

Заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина объяснила, что новый сервис позволяет пройти всю процедуру оформления подобных операций.

"Благодаря факторинговому агрегатору предприниматели могут выбрать самые выгодные варианты. Залога или поручительства не требуется. Услуга поможет быстрее возместить расходы на производство, пополнить оборотные средства и планировать новые контракты", – рассказала представитель мэрии.

Онлайн-сервис факторинга доступен только участникам Московского инновационного кластера, зарегистрированным на платформе i.moscow. В личном кабинете можно подать заявку, выбрать предложение партнера-фактора, а также непосредственно заключить договор.

По словам руководителя департамента информационных технологий Эдуарда Лысенко, сервис использует технологию смарт-контрактов, то есть их в любой удобный для партнеров момент можно усилить электронной подписью. Он отметил, что информация надежно защищается, и внесенные данные удалить или исправить будет нельзя.

Ранее стало известно, что департамент предпринимательства и инновационного развития Москвы открыл прием заявок на субсидии и гранты для городских экспортеров. Он продлится с 15 сентября по 30 октября.

