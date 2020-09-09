Экономика Москвы восстановится полностью к концу следующего года – заммэра

Фото: Москва 24

Экономика Москвы восстановится полностью к концу следующего года. Об этом заявил в эфире телеканала "Россия 24" заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

"Если говорить в целом про экономику, включая и промышленность, и те отрасли, которые еще пока работают вполсилы, то ожидаем полного восстановления экономики где-то расчетно к концу следующего года", – сообщил Ефимов.

Ранее Ефимов заявлял, что Москва вошла в топ мирового рейтинга городов с наиболее эффективной экономической политикой в период пандемии. Как заявил представитель мэрии, столица РФ уступила только азиатским мегаполисам.

По его словам, пакет помощи экономике составил 1,4 миллиарда долларов. Заммэра отметил, что эту сумму можно сравнить с объемом антикризисного финансирования в Мадриде, Берлине и Токио. Ефимов добавил, что введение Сергеем Собяниным мер поддержки бизнеса позволило избежать волны банкротств.

Сергей Собянин до этого заявлял, что рост инвестиций в столичную экономику в 2020 году составит около 8%. Он отметил, что такие показатели свидетельствуют о наличии в столице устойчивой модели развития, благодаря чему город не только тратит средства, но и генерирует их.

По словам мэра, за 2019 год Москва перечислила в федеральный бюджет два триллиона рублей. Собянин отметил, что это значительный рост в сравнении с 2010 годом (682 миллиарда рублей). Таким образом, столица помогает реализации федеральных проектов и программ развития в регионах, уточнил Собянин.

