Экономика Москвы восстановится полностью к концу следующего года – заммэра

Фото: Москва 24
Экономика Москвы восстановится полностью к концу следующего года. Об этом заявил в эфире телеканала "Россия 24" заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
"Если говорить в целом про экономику, включая и промышленность, и те отрасли, которые еще пока работают вполсилы, то ожидаем полного восстановления экономики где-то расчетно к концу следующего года", – сообщил Ефимов.
Ранее Ефимов заявлял, что Москва вошла в топ мирового рейтинга городов с наиболее эффективной экономической политикой в период пандемии. Как заявил представитель мэрии, столица РФ уступила только азиатским мегаполисам.
По его словам, пакет помощи экономике составил 1,4 миллиарда долларов. Заммэра отметил, что эту сумму можно сравнить с объемом антикризисного финансирования в Мадриде, Берлине и Токио. Ефимов добавил, что введение Сергеем Собяниным мер поддержки бизнеса позволило избежать волны банкротств.
Сергей Собянин до этого заявлял, что рост инвестиций в столичную экономику в 2020 году составит около 8%. Он отметил, что такие показатели свидетельствуют о наличии в столице устойчивой модели развития, благодаря чему город не только тратит средства, но и генерирует их.
По словам мэра, за 2019 год Москва перечислила в федеральный бюджет два триллиона рублей. Собянин отметил, что это значительный рост в сравнении с 2010 годом (682 миллиарда рублей). Таким образом, столица помогает реализации федеральных проектов и программ развития в регионах, уточнил Собянин.
Москва вошла в топ мирового рейтинга по эффективности экономической политики в пандемию
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