В России завершили работу над планом восстановления экономики

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В России завершена работа над планом восстановления экономики. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на заявление первого вице-премьера РФ Андрея Белоусова.

"Он (план восстановления экономики. – Прим.Ред.) закончен", – подтвердил Белоусов.

Вице-премьер пояснил, что план будет утвержден синхронно с прогнозом социально-экономического развития. Это должно произойти в сентябре.

"Прогноз еще дорабатывается. <...> Он (план. – Прим. Ред.) будет идти параллельно с прогнозом", – добавил Белоусов.

Ранее эксперты заявили о сильнейшем падении прибыли бизнеса в России. Отмечалось, что упадок является самым существенным для весенних месяцев за 16 лет.

По мнению президента РФ Владимира Путина, экономические достижения страны за последние годы помогут РФ достойно выйти из пандемии. Глава государства отметил, что резервы России выросли за последние года в 50 раз.