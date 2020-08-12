Эксперты заявили о сильнейшем падении прибыли бизнеса в России

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Совокупная прибыль российских компаний (без учета малого бизнеса) в марте – мае 2020 года сократилась в годовом исчислении на 67 процентов. Об этом говорится в отчете международной аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza, сообщает РБК.

Она составила 1,4 триллиона рублей. Аналитики считают это падение сильнейшим для весенних месяцев за 16 лет.

Нарастить прибыль смогли только предприятия сфер сельского и лесного хозяйства, рыбоводства, у остальных она упала или сменилась убытком. У более трети компаний он достиг 1,65 триллиона рублей, а оставшиеся получили прибыль в 3,05 триллиона рублей.

Самым провальным для бизнеса оказался март с совокупным убытком в 277 миллиардов рублей. Специалисты полагают, что наибольшие убытки затронули компании, занятые оптовой торговлей природным газом, – 231 миллиард рублей. Причина – падение цен и снижение спроса на газ в Европе.

Сергей Собянин в июле заявил, что бюджет Москвы в текущем году может недополучить от 500 до 600 миллиардов рублей, в том числе из-за последствий пандемии. По его словам, город потратил значительные средства на борьбу с коронавирусом. Кроме того, уменьшились доходы, а новые расходы составляют 270 миллиардов рублей, уточнил мэр столицы.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин в июне сообщил, что план восстановления экономики в России обойдется приблизительно в пять триллионов рублей. Он подчеркнул ,что основные цели – преодоление спада экономики, вызванного эпидемией, и выход на устойчивые темпы роста ВВП. Это позволит стабильно наращивать реальные доходы россиян, пояснил глава кабмина.

По данным Росстата, ВВП России во втором квартале 2020 года снизился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 8,5%. Минэкономразвития оценивало во втором квартале на уровне 9,6%, за отправную точку было взято годовое выражение.