Росстат оценил спад ВВП России

Фото: depositphotos/valphoto

Валовой внутренний продукт (ВВП) России в II квартале 2020 года снизился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщает ТАСС.

По данным Росстата, падение составляет 8,5%. При этом в ведомстве называют оценку предварительной.

В Росстате также рассказали об итогах 2019 года. Согласно подсчетам специалистов, рост российской экономики составил 1,3%.

Ранее Минэкономразвития оценило спад ВВП России во II квартале на уровне 9,6%. За отправную точку было взято годовое выражение.

По данным Банка России, спад ВВП РФ во втором квартале 2020 года может превысить 8% в годовом выражении. Основной вклад в снижение выпуска внесет динамика конечного потребления домохозяйств и экспорта.

