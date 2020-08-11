Росстат оценил спад ВВП России

Фото: depositphotos/valphoto
Валовой внутренний продукт (ВВП) России в II квартале 2020 года снизился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщает ТАСС.
По данным Росстата, падение составляет 8,5%. При этом в ведомстве называют оценку предварительной.
В Росстате также рассказали об итогах 2019 года. Согласно подсчетам специалистов, рост российской экономики составил 1,3%.
Ранее Минэкономразвития оценило спад ВВП России во II квартале на уровне 9,6%. За отправную точку было взято годовое выражение.
По данным Банка России, спад ВВП РФ во втором квартале 2020 года может превысить 8% в годовом выражении. Основной вклад в снижение выпуска внесет динамика конечного потребления домохозяйств и экспорта.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: