Кудрин заявил о застое в российской экономике

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Председатель Счетной палаты Алексей Кудрин заявил, что экономика России находится в настоящий момент в застое. Об этом сообщает РИА Новости.

"Если сбудется официальный прогноз этого года и мы упадем около 5% ВВП, то за последние десять лет, включая этот год, средний темп роста нашей экономики будет всего 1%. Это очень мало, это исторически мало, чтобы за десятилетие мы так мало росли", – заявил Кудрин.

При этом он подчеркнул, что экономика России может давать прирост и 3%, и 5%, уточнив, что в стране для этого имеются большие резервы. Однако, по его словам, поскольку России придется в ближайшие годы быстро уходить от нефтяной структуры экономики, ей необходимо на 1% ВВП увеличить госрасходы на науку и образование, а также на здравоохранение.

"Шагами, которые я сегодня частично назвал, можно существенно поднять потенциал экономического роста в нашей стране. И даже несмотря на то, что мы об этом говорим там много лет, к сожалению, решений не принимается в этом смысле. К сожалению, мы стоим, мы сегодня в застое", – сказал Кудрин.

Он считает, что основной причиной торможения экономики стало "непроведение достаточных структурных институциональных реформ". По его словам, сейчас нужно сосредоточить усилия, в том числе в сфере подготовки и мотивации кадров.

Ранее Сергей Собянин заявил, что у столицы есть реальные шансы восстановить городскую экономику. По словам градоначальника, после снятия ограничений торговля в секторе малого и среднего бизнеса вернулась к уровню 2019 года.

Собянин обратил внимание на то, что в период пандемии коронавируса городские и региональные власти осуществляли системную поддержку бизнеса. Главной задачей на ближайшее время градоначальник назвал сохранение ключевых инфраструктурных проектов.

