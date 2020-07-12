Кудрин заявил о застое в российской экономике

Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов
Председатель Счетной палаты Алексей Кудрин заявил, что экономика России находится в настоящий момент в застое. Об этом сообщает РИА Новости.
"Если сбудется официальный прогноз этого года и мы упадем около 5% ВВП, то за последние десять лет, включая этот год, средний темп роста нашей экономики будет всего 1%. Это очень мало, это исторически мало, чтобы за десятилетие мы так мало росли", – заявил Кудрин.
При этом он подчеркнул, что экономика России может давать прирост и 3%, и 5%, уточнив, что в стране для этого имеются большие резервы. Однако, по его словам, поскольку России придется в ближайшие годы быстро уходить от нефтяной структуры экономики, ей необходимо на 1% ВВП увеличить госрасходы на науку и образование, а также на здравоохранение.
"Шагами, которые я сегодня частично назвал, можно существенно поднять потенциал экономического роста в нашей стране. И даже несмотря на то, что мы об этом говорим там много лет, к сожалению, решений не принимается в этом смысле. К сожалению, мы стоим, мы сегодня в застое", – сказал Кудрин.
Он считает, что основной причиной торможения экономики стало "непроведение достаточных структурных институциональных реформ". По его словам, сейчас нужно сосредоточить усилия, в том числе в сфере подготовки и мотивации кадров.
Ранее Сергей Собянин заявил, что у столицы есть реальные шансы восстановить городскую экономику. По словам градоначальника, после снятия ограничений торговля в секторе малого и среднего бизнеса вернулась к уровню 2019 года.
Собянин обратил внимание на то, что в период пандемии коронавируса городские и региональные власти осуществляли системную поддержку бизнеса. Главной задачей на ближайшее время градоначальник назвал сохранение ключевых инфраструктурных проектов.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: