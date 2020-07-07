Продавцы подакцизных товаров получат городскую поддержку

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Московские предприятия малого и среднего бизнеса из перечня пострадавших отраслей, которые продают подакцизные товары, смогут оформить городские субсидии, сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Подать заявку предприниматели могут с 10 июля до 28 августа. Первый этап заявочной кампании завершился 11 июня. Однако тогда предприятия не могли воспользоваться государственной поддержкой из-за некоторых федеральных ограничений.

Как рассказал глава департамента предпринимательства и инновационного развития города Алексей Фурсин, власти получали большое количество обращений представителей гостиничного бизнеса и общепита с просьбой разрешить эту проблему.

"Именно они оказались в числе наиболее пострадавших отраслей. Соответствующие предложения были подготовлены и направлены в правительство России. Изменение федерального законодательства сделает доступными для них все наши виды поддержки, включая специальные субсидии для гостиниц и тех, кто реализует продукцию через сервисы доставки еды, а также субсидии на ведение бизнеса по франшизе", – объяснил он.

Согласно постановлению кабмина, до конца года ограничение на получение финансовой поддержки для таких компаний снимут. Изменения коснутся предприятий из федерального перечня наиболее пострадавших отраслей, которые продают или производят подакцизные товары.

Также таким компаниям стали доступны субсидии на участие в выставках, обучение персонала, экспорт продукции, продвижение продукции на маркетплейсах и другие виды финансовой поддержки малого и среднего бизнеса.

Получить информацию о финансовой помощи для бизнеса можно по телефону единой линии поддержки по вопросам субсидий +7 (499) 961-01-20.

Ранее стало известно, что мерами поддержки бизнеса, утвержденными Сергеем Собяниным, к середине июня воспользовались уже 36 тысяч коммерческих организаций. Фактический объем поддержки составил почти 25 миллиардов рублей. Более пяти тысяч организаций получило отсрочку по налогам на 3,3 миллиарда рублей, 26 тысяч компаний – отсрочку по оплате торгового сбора на один миллиард рублей.

Во время пандемии коронавируса в столице приняли четыре пакета мер поддержки столичного бизнеса. За пять месяцев предприниматели получили в банках финансирование на общую сумму 8,8 миллиарда рублей. Поддержка предоставлена благодаря Фонду содействия кредитования малого бизнеса Москвы.

