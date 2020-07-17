Бюджет Москвы в 2020 году может недополучить до 600 млрд рублей

Фото: Москва 24/Яна Дейнега

Бюджет Москвы в текущем году может недополучить от 500 до 600 миллиардов рублей, в том числе из-за последствий пандемии, заявил Сергей Собянин в эфире радио "Комсомольская правда".

"Это колоссальная сумма. Не только за четыре месяца, это длящаяся история. Это волна, связанная с налогом на прибыль, снижением заработной платы, снижением подоходного налога, снижением активности инвесторов", – объяснил мэр Москвы.

По его словам, город потратил значительные средства на борьбу с коронавирусом. Кроме того, уменьшились доходы, а новые расходы составляют 270 миллиардов рублей, уточнил Собянин.

Оборот малых и средних компаний Москвы с начала года оказался сопоставимым с прошлогодними показателями, отметил глава города. При этом, продолжил мэр, произошли изменения в структуре: в частности продажи в торговых центрах стали меньше, а дистанционные возросли.

Собянин напомнил, что малый и средний бизнес во время пандемии получил поддержку на всех уровнях. Он упомянул федеральные льготы, разовые выплаты, кредиты под 2% с последующим погашением.

"У города тоже были две кредитные линейки на погашение предыдущих долгов и реструктуризации, на новые кредиты. Причем помогаем всему малому бизнесу, а не только пострадавшим отраслям", – заявил мэр. Он рассказал, что помощь города дошла до 37–40 тысяч малых и средних предприятий, в которых работает порядка 800 тысяч человек.

Москва утвердила список арендодателей торговых объектов, которые смогут получить отсрочку по имущественным налогам в 2020 году. В список вошли 2,9 тысячи собственников помещений. Это организации и индивидуальные предприниматели, для которых сдача недвижимости в аренду является основным видом деятельности, и эта недвижимость предназначена для размещения торговых объектов.

Мэр добавил, что в последние годы Москва создавала запас прочности, который позволил, например, без задержек выплачивать зарплаты бюджетникам. Сохраняются основные городские программы, среди которых строительство метро и другой транспортной инфраструктуры, развитие здравоохранения, подчеркнул он. Собянин считает, что экономика столицы может восстановиться от последствий пандемии в течение полугода, если не случится каких-либо "радикальных изменений".

Мэр выразил надежду на восстановление туристического бизнеса в Москве. Он уточнил, что от туристической отрасли бюджет города получал около 120 миллиардов рублей налогов. По мнению Собянина, несмотря на трудности, ситуация с коронавирусом дает российскому туристическому бизнесу хороший шанс окрепнуть и понять свои достоинства и возможности.

Власти ожидают, что турпоток из других стран в Москву возобновится осенью – зимой. Однако зарубежных туристов в этом году в столице будет намного меньше, констатировал мэр.