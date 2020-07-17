Собянин выразил надежду на восстановление туризма в Москве

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Фото: Москва 24/Никита Симонов
Сергей Собянин выразил надежду на восстановление туристического бизнеса в столице.
В интервью радио "Комсомольская правда" мэр рассказал, что от туристической отрасли городской бюджет получал около 120 миллиардов рублей налогов.
При этом он считает, что организации малого и среднего бизнеса, которые заняты в сфере, смогут справиться с последствиями пандемии.
"Если даже и будет какое-то серьезное падение в этом году, надеюсь, что этот бизнес восстановится. Мы, по крайней мере, делаем для этого все", – добавил Собянин.
По его мнению, несмотря на трудности, ситуация с коронавирусом дает российскому туристическому бизнесу хороший шанс окрепнуть и понять свои достоинства и возможности.
Власти ожидают, что турпоток из других стран в Москву возобновится осенью-зимой. Однако зарубежных туристов в этом году в столице будет намного меньше.
Ранее в столице запустили новый проект для туриндустрии, получивший название "Привет, Москва!". Там собраны достопримечательности и интересные локации всех 12 округов столицы.
Загрузка отелей в Москве снизилась из-за коронавируса
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