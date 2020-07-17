Собянин выразил надежду на восстановление туризма в Москве

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Сергей Собянин выразил надежду на восстановление туристического бизнеса в столице.

В интервью радио "Комсомольская правда" мэр рассказал, что от туристической отрасли городской бюджет получал около 120 миллиардов рублей налогов.

При этом он считает, что организации малого и среднего бизнеса, которые заняты в сфере, смогут справиться с последствиями пандемии.

"Если даже и будет какое-то серьезное падение в этом году, надеюсь, что этот бизнес восстановится. Мы, по крайней мере, делаем для этого все", – добавил Собянин.

По его мнению, несмотря на трудности, ситуация с коронавирусом дает российскому туристическому бизнесу хороший шанс окрепнуть и понять свои достоинства и возможности.

Власти ожидают, что турпоток из других стран в Москву возобновится осенью-зимой. Однако зарубежных туристов в этом году в столице будет намного меньше.

Ранее в столице запустили новый проект для туриндустрии, получивший название "Привет, Москва!". Там собраны достопримечательности и интересные локации всех 12 округов столицы.