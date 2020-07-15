Новый проект для туротрасли запустили в столице – Сергунина

Фото: Москва 24/Никита Симонов

В столице запустили новый проект для туриндустрии, получивший название "Привет, Москва!", сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Для специалистов отрасли создана интерактивная карта города с интересными локациями, на которой можно выбрать нужный округ, а затем детально изучить его.

"На портале собраны достопримечательности и интересные локации всех 12 округов Москвы – исторические объекты, культурные, досуговые, гастрономические пространства. Проект поможет туркомпаниям подготовить новые уникальные маршруты и раскрыть весь потенциал нашего города, не ограничиваясь центральными районами", – рассказала заммэра столицы Наталья Сергунина.

На карте можно найти информацию о музеях, театрах и туристической инфраструктуре, в частности, о канатной дороге на Воробьевых горах, смотровой площадке "Москва-Сити", парке развлечений "Остров мечты" и других объектах.

Карта показывает креативные пространства, арт-кластеры, популярные фуд-моллы и городские рынки. Предлагает она и удачные варианты для красивых фотографий. Также онлайн-карта предлагает идеи для семейного отдыха.

О каждой локации собрана нужная информация: расписание той или иной площадки и стоимость входа. Чтобы посмотреть карту, специалистам турбизнеса нужно зарегистрироваться в проекте. Причем это могут быть представители отрасли не только из Москвы, но и других регионов России. Они могут исследовать достопримечательности на карте или предложить новый маршрут.

С 13 июля в Москве снова стало возможно проведение экскурсий, причем как на открытом воздухе, так и в зданиях, строениях, сооружениях без использования посадочных мест в зрительных залах для посетителей.

Нужно будет носить маски, перчатки, соблюдать безопасную дистанцию. Организаторы должны обеспечить заполняемость помещений не более чем на 50%. Санитарные требования и стандарты качества, введенные с учетом риска распространения коронавирусной инфекции, коснутся музеев, парков, объектов туристического интереса и гостиниц города.

В частности, на ВДНХ обзорные экскурсии по парку одновременно сможет посещать не более 10 человек, а в музеях – не более пяти. Продажа билетов пока доступна только онлайн. На входе и выходе необходимо будет обработать руки антисептиком.