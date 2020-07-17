Экономика Москвы восстановится за полгода – Собянин

18:28
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин
Москве потребуется полгода для нормализации экономики и возвращения ее к докризисному состоянию. Об этом журналистам заявил мэр Москвы Сергей Собянин.
По его словам, несмотря на сложные обстоятельства для многих предприятий, ситуация улучшается. И если ничего не помешает, то в течение полугода столица выйдет на нормальное развитие экономики и бюджета.
Мэр добавил, что кризис из-за пандемии коронавируса ударил по Москве сильнее, чем любой такой нефтяной. Но за все предыдущие годы город создал большой финансовый резерв, что и помогло пережить сложное время.
"От запланированного бюджета выпадающие доходы составят от 500 до 600 миллиардов рублей за этот год. Это колоссальная сумма. <...> Даже если нам придется занимать в конце года, мы займем. Потому что мы за эти годы расчистили бюджет. У нас запас прочности большой. А вложения в инфраструктуру дают привлечение инвестиций в развитие города", – подчеркнул Собянин.
Мэр Москвы также заявил, что у 60% столичных жителей создан коллективный иммунитет к коронавирусу.
Эпидемия коронавируса повлияла на Москву больше, чем нефтяной кризис – Собянин
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