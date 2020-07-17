Собянин выразил благодарность ветеранам-участникам Сталинградской битвы

14:06
Фото: vk.com/mossobyanin
Слова благодарности ветеранам – участникам Сталинградской битвы выразил Сергей Собянин. Мэр на своей странице во "ВКонтакте" напомнил о памятной дате – годовщине начала сражения, а также выразил благодарность его участникам-фронтовикам.
"75 лет назад началась легендарная Сталинградская битва – одно из крупнейших сражений Великой Отечественной войны. От поражения на Волге захватчики так и не оправились. Красная армия перешла в масштабное наступление, которое завершилось полным разгромом фашистов. На полях Сталинграда пали почти 480 тысяч наших бойцов. Давайте почтим их память и скажем спасибо всем нашим ветеранам", – сказано в сообщении.
Ранее стало известно, что ветеранам Великой Отечественной войны выдали 7 тысяч мобильных телефонов. В телефонной книге аппарата ветеран найдет полезные номера профильных ведомств, волонтеров, а также номера экстренного оповещения. Связь будет бесплатная.
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