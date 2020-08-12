Объем вкладов граждан в московских банках вырос на 10,4%

Фото: портал мэра и правительства Москвы
Объем вкладов граждан в столичных банках достиг 11,25 триллиона рублей к 1 июля, сообщает портал мэра и правительства Москвы.
Это на 10,4 процента больше показателя за аналогичный прошлогодний период. Заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов уточнил, что москвичи активнее снимали деньги в период кризиса и самоизоляции, поэтому во втором квартале 2020-го объект средств на депозитах снизился на 1,7 процента по сравнению с первым. Когда ограничения сняли, рост вкладов возобновился, объяснил вице-мэр.
Доля накоплений жителей столицы в общей сумме вкладов и депозитов населения России в банковской системе превышает 35 процентов.
Кроме того, в июне увеличилось потребление товаров и услуг, добавил глава департамента экономической политики и развития Кирилл Пуртов. По его словам, оборот кафе и ресторанов столицы с момента снятия ограничения вырос почти втрое, средний чек – более чем на 26 процентов.
В ЦБ сообщили, что в апреле россияне забрали из банков 1,1 миллиарда долларов наличными. По состоянию на 1 мая объем вкладов физлиц в иностранной валюте составил 88,2 миллиарда долларов – это меньше на 1,2% по сравнению с апрелем.
В июне стало известно, что в мае граждане возобновили процесс пополнения валютных вкладов в банках. В Банке России отметили, что на счета внесен порядка 721 миллиона долларов. Общий объем средств на валютных вкладах к 1 июня достиг 88,97 миллиарда долларов.
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