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Москва 24

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Экономика

12:36

Россияне начали возвращать валюту в банки

экономика финансы

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Россияне в мае 2020 года возобновили процесс пополнения валютных вкладов в банках. Об этом сообщает РИА Новости.

Как рассказали в Центробанке РФ, россияне внесли на свои счета в общей сложности порядка 721 миллиона долларов. Общий объем средств на валютных вкладах, таким образом, составил к 1 июня 88,97 миллиарда долларов.

Ранее финансовый регулятор обращал внимание на то, что граждане, наоборот, забирали валюту. Особенно это было заметно в марте – на действия россиян повлияли паника на валютных рынках и снижение ставки ФРС. В апреле 2020 года граждане страны забрали из банков 1,1 миллиарда долларов наличными.

Как рассказал старший аналитик агентства Moody's Семен Исаков, тенденцию на рост объема валютных вкладов могло спровоцировать падение ставок по рублевым сбережениям. В отдельных банках этот показатель снизился до 5,01 процента годовых, что является историческим минимумом.

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