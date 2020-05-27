Россияне забрали из банков 1,1 млрд долларов наличными в апреле

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В апреле россияне забрали из банков 1,1 миллиарда долларов наличными, сообщает "Газета.ру" со ссылкой на данные Центробанка.

При этом по состоянию на 1 мая объем вкладов физлиц в иностранной валюте составил 88,2 миллиарда долларов, что меньше на 1,2% по сравнению с апрелем.

В марте на фоне падения рубля россияне забрали из банков 5 миллиардов долларов. Сокращение сбережений в валюте происходит уже четвертый месяц подряд: с января объем валютных вкладов сократился на 8,3 миллиарда долларов.

Ранее сообщалось, что российские банки в марте ввезли в страну рекордный объем валюты – 4,95 миллиарда долларов наличными. Это больше, чем в феврале более чем в 9 раз.