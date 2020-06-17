Эксперт рассказал о перспективах доллара в ближайшее время

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Текущие неблагоприятные процессы, которые испытывает доллар, приведут американскую валюту к краху. Об этом ИА "НСН" рассказал профессор Йельского университета Стивен Роуч. Его считают экспертом в области аналитики по вопросам азиатского региона.

Он отметил, что в настоящий момент американская экономика переживает сложный период в связи с пандемией коронавируса. Роуч отметил такие проблемные процессы, как снижение сбережений у населения и дефицит платежного баланса.

Аналитик подчеркнул, что в ближайшие годы США также могут столкнуться с ситуацией дефицита бюджета. Он также обратил внимание на процессы деглобализации, вызванные в том числе и угрозой распространения коронавируса.

В связи с этим, по мнением Роуча, американский доллар может резко упасть в 2021 и 2022 годах по отношению к другим валютам. Он считает, что в США может повториться ситуация 1970-х годов: тогда рост безработица и экономическая стагнация наложились на инфляцию.

Ранее гендиректор рейтингового агентства "Эксперт РА" Сергей Тищенко отметил, что курс доллара к концу 2020 года составит 66 рублей. По его словам, при таком сценарии, а также при средней цене на нефть около 50 долларов за баррель дефицит бюджета страны составит порядка 5% ВВП.