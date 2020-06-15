Эксперт спрогнозировал курс доллара на конец 2020 года

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Курс доллара к концу текущего года опустится до 66 рублей, считает гендиректор рейтингового агентства "Эксперт РА" Сергей Тищенко.

По его словам, при таком сценарии, а также при средней цене на нефть около 50 долларов за баррель дефицит бюджета страны составит порядка 5% ВВП, передает РИА Новости.

Последний раз доллар торговался вокруг отметки в 66 рублей в начале марта. После распада сделки ОПЕК+ и падения спроса из-за коронавируса цены на нефть упали. Рубль начал ослабляться: стоимость доллара во второй половине марта поднималась выше 80 рублей.

В начале июня она опустилась ниже 70 рублей впервые с 6 марта. Но 11 июня на фоне обвала цен на нефть курс доллара в ходе валютных торгов на Московской бирже вновь превысил отметку в 70 рублей.

Центр макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП) предупредил, что курс может вырасти до 90 рублей, если в мире начнется вторая волна коронавируса и властям опять придется вводить ограничения. В ЦМАКП прогнозируют существенное ослабление рубля во втором полугодии. Эксперты связывают это с влиянием нового снижения цен на нефть, сезонным ростом внутреннего спроса на валюту и оттоком капиталов с развивающихся рынков, в том числе с российского.

Они полагают, что с четвертого квартала 2020 года и до 2022 года нацвалюта будет колебаться в коридоре 87–91 рубль за доллар. В пессимистичном сценарии курс доллара в четвертом квартале превышает отметку в 100 рублей.

В апреле глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин заявил, что в 2020-м спад российской экономики может достичь 7–8% в 2020 году, но после кризиса она восстановится. Руководитель министерства финансов РФ Антон Силуанов подчеркнул, что социальные обязательства государства остаются среди приоритетных задач правительства.

Пик годовой инфляции в этом году ожидается летом, без проведения мягкой денежно-кредитной политики инфляция в РФ может быть ниже 4% в 2021 году, сообщила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина.