Силуанов назвал цену нефти в $10 за баррель приемлемой

Фото: ТАСС/Антон Новодережкин

Министр финансов РФ Антон Силуанов назвал цену нефти в 10 долларов за баррель приемлемой.

При этом Минфин ожидает, что стоимость нефти в 2020 году составит в среднем 30 долларов, а следующем году – "немногим больше", передает газета "Ведомости".

Силуанов указал, что если бы сделка ОПЕК+ не была заключена в марте, ее пришлось бы ее пересматривать, так как спрос на нефть резко упал из-за пандемии.

Кроме того, Минфин в 2020 году ожидает дефицит федерального бюджета на уровне около 4 процентов ВВП. Доходы будут меньше примерно на 4 тиллиона рублей.

Министр указал, что РФ будет задействовать средства Фонда национального благосостояния страны (ФНБ) и займы, чтобы профинансировать антикризисные программы.

В то же время чиновник отверг мнение о недофинансировании здравоохранения, сославшись на опыт других странах, где "сами люди платят за страховку".

Помимо прочего, он отметил, что идеи об увеличении или снижении налогов не рассматриваются. По мнению Силуанова, "списание долгов – не лучший метод".

Бывший вице-премьер РФ и глава фонда "Сколково" Аркадий Дворкович ранее заявил, что "достаточно тяжелыми" для экономики будут ближайшие несколько месяцев.