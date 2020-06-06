ОПЕК продлила максимальный уровень сокращения добычи нефти до конца июля

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Решение продлить максимальный уровень сокращения добычи нефти до конца июля было одобрено министрами ОПЕК, передает ТАСС.

Мера была опубликована в финальном коммюнике заседания организации. Согласно документу, первый этап сокращения добычи нефти, реализация которого была назначена на май и июнь, продлен до конца июля 2020 года.

Кроме того, странам ОПЕК, полностью не выполнившим предписания в рамках первого этапа, поручили завершить его в течение июля–сентября 2020 года. Новая дата заседания организации ОПЕК назначена на 30 ноября и 1 декабря.

По состоянию на 3 июня стоимость нефти марки Brent поднялась до 40 долларов. Цена фьючерсов WTI дошла до отметки в 37,53 доллара. Такая динамика была вызвана заседанием ОПЕК, на котором было принято решение о продлении действующего сокращения добычи нефти.

Замгендиректора Института национальной энергетики Александр Фролов, комментируя рост цен на энергоносители, отметил, что данной тенденции не хватает стабильности. Он подчеркнул, что в настоящий момент наблюдается падение уровня производства и снижение избытка предложения.