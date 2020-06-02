Эксперт рассказал о перспективах укрепления рубля

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Аналитик группы компаний "ФИНАМ" Алексей Коренев рассказал, какие перспективы есть у рубля в ближайшем будущем.
Согласно данным Московской биржи, рубль демонстрирует уверенный рост в отношении главных иностранных валют. После заключения сделки в апреле странами ОПЕК+ и на фоне надежд по поводу появления договоренности между ними стоимость нефти возросла, что позволило рублю отыграть потерянные ранее позиции.
"Инвесторы пока настроены оптимистично. Они надеются, что цены на нефть будут сохраняться на высоких уровнях и далее, а также на то, что сокращение добычи приведет к снятию переизбытка нефти на рынке. В итоге растет стоимость нефти и растет стоимость рубля по отношению к основным валютам", – подчеркнул Коренев в интервью радио Sputnik.
Он добавил, что сделка ОПЕК+ позволила рублю укрепить свои позиции. Коренев считает, что такая тенденция продолжится и в ближайшем будущем.
"Коридор в 70–75 рублей за доллар в ближайшее время выглядит наиболее оправданной перспективой. Вероятнее всего, Минфин и ЦБ будут стараться держать рубль именно в этом диапазоне <...> Я вижу 70–75 по крайней мере на ближайшие 2-3 месяца", – заявил Коренев.
В то же время, по его словам, нельзя предсказать другие факторы, которые могут вмешаться в укрепление позиций российской валюты.
По состоянию на 1 июня официальный курс доллара опустился ниже 70 рублей и составил 69,83 рубля. За сутки американская валюта показала отрицательную динамику в 31 копейку. Курс евро также снизился на 17 копеек, достигнув 77,76 рубля.
Рубль снизился к доллару и евро на Московской бирже
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