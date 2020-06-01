Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Официальный курс доллара опустился ниже 70 рублей, передает RT со ссылкой на данные торгов.

Таким образом, доллар опустился на 31 копейку – до 69,83 рубля. Курс евро снизился на 17 копеек, достигнув 77,76 рубля.

Ранее сообщалось, что российские банки в марте ввезли в страну рекордный объем валюты. Общее количество ввезенной иностранной валюты составило 4,95 миллиарда долларов наличными. Такие показатели превышают февральские более чем в 9 раз.

Подобный объем средств стал рекордным за последние 6 лет – большее количество долларов ввозили в РФ лишь в марте и декабре 2014 года. Тогда эти показатели были равны 9,5 и 10,1 миллиарда долларов соответственно.

Также сообщалось, что в марте текущего года российские банки ввезли 1,3 миллиарда евро. Этот объем оказался практически в три раза больше, чем месяцем ранее.