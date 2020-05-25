Эксперт заявил о продолжительном влиянии запасов нефти в хранилищах на рынок

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Мировой нефтяной рынок будет продолжительное время зависеть от запасов, накопленных в хранилищах в тот период, когда стоимость на нефть значительно упала. Об этом в интервью радио Sputnik рассказал ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.

"Даже когда восстановление баланса спроса и производства произойдет, цены все равно будут под давлением. Весь мир во время пандемии накопил огромные запасы в хранилищах, и туда закачивалась нефть по низким ценам", – заявил специалист.

По словам Юшкова, участники рынка зависят также и от цены на углеводород. Чем быстрее она восстановится, тем быстрее к работе вернутся и сланцевые компании. Он также отметил, что из-за снижения платежеспособности по кредитам, банки не готовы на ранее установленных условиях сотрудничать со сланцевыми проектами.

Юшков объяснил, что добыча сланцевой нефти в США снизилась в феврале, в тот момент, когда нефть стоила по 50 долларов за баррель. Однако этот "уровень отсечения" повышается из-за подорожавших кредитов.

По мнению заместителя главного директора по энергетическому направлению Института энергетики и финансов Алексея Белогорьева, в ближайшем будущем курс доллара будет держаться в районе 72-73 рублей. Однако помешать этому процессу могут новые санкции.

