Путин поручил не применять санкции за отклонение уровня добычи нефти

Фото: depositphotos/Kokhanchikov
Владимир Путин поручил кабмину РФ не применять санкции за отклонение уровня добычи нефти от показателей на срок действия соглашения ОПЕК+. Соответствующие поручения опубликованы на сайте Кремля.
"Правительству РФ обеспечить неприменение санкций за отклонение уровня добычи нефти от показателей, установленных в технологических схемах разработки месторождений углеводородного сырья, на срок действия договоренности об ограничении добычи нефти между государствами, входящими в Организацию стран – экспортеров нефти (ОПЕК), и государствами, не входящими в эту Организацию", – говорится в сообщении.
Глава государства также поручил проработать включение в перечень системообразующих организаций нефтесервисных предприятий с выручкой более одного миллиарда в год. Кроме того, по поручению президента правительство должно будет заняться вопросом по уплате топливного акциза на АЗС.
В мае вступило в силу соглашение ОПЕК+ о сокращении объемов нефтедобычи. Предполагается трехэтапное уменьшение получения черного золота до конца апреля 2022 года. На каждой ступени государства – участники ОПЕК+ согласились сократить добычу на 400, 320 и 240 тысяч баррелей в сутки соответственно.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что российский лидер положительно оценивает сделку, заключенную в ходе переговоров ОПЕК+. По его словам, документ стал результатом компромисса 22 стран, которые смогли согласовать сокращение уровней добычи нефти.
Историческую сделку заключили страны ОПЕК+
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: