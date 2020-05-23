Путин поручил не применять санкции за отклонение уровня добычи нефти

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Владимир Путин поручил кабмину РФ не применять санкции за отклонение уровня добычи нефти от показателей на срок действия соглашения ОПЕК+. Соответствующие поручения опубликованы на сайте Кремля.

"Правительству РФ обеспечить неприменение санкций за отклонение уровня добычи нефти от показателей, установленных в технологических схемах разработки месторождений углеводородного сырья, на срок действия договоренности об ограничении добычи нефти между государствами, входящими в Организацию стран – экспортеров нефти (ОПЕК), и государствами, не входящими в эту Организацию", – говорится в сообщении.

Глава государства также поручил проработать включение в перечень системообразующих организаций нефтесервисных предприятий с выручкой более одного миллиарда в год. Кроме того, по поручению президента правительство должно будет заняться вопросом по уплате топливного акциза на АЗС.

В мае вступило в силу соглашение ОПЕК+ о сокращении объемов нефтедобычи. Предполагается трехэтапное уменьшение получения черного золота до конца апреля 2022 года. На каждой ступени государства – участники ОПЕК+ согласились сократить добычу на 400, 320 и 240 тысяч баррелей в сутки соответственно.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что российский лидер положительно оценивает сделку, заключенную в ходе переговоров ОПЕК+. По его словам, документ стал результатом компромисса 22 стран, которые смогли согласовать сокращение уровней добычи нефти.

