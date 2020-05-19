Чубайс сравнил ситуацию на нефтяном рынке с "дохлой лошадью"

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Председатель правления "Роснано" Анатолий Чубайс охарактеризовал ситуацию с ценами на нефть. В интервью изданию Forbes экономист сказал, что падение цен на мировом рынке нефти стало "набатным колоколом" для РФ.

Как считает Чубайс, нефть является "хребтом" российской экономики, а падение вновь говорит о необходимости менять ее структуру. "Есть известная ковбойская поговорка: если лошадь сдохла, с нее надо слезать", – подчеркнул глава "Роснано".

При этом Чубайс обратил внимание, даже оптимистичные прогнозы показывают, что цена барреля черного золота не превысит 40 долларов.

18 мая мировые цены на нефть снова начали бить месячные рекорды. Согласно данным торгов на 2:03, стоимость нефти Brent за баррель составила 33,36 доллара, что на 1,61% выше уровня закрытия предыдущих торгов. Последний раз цена преодолевала отметку 33 доллара 13 апреля.

Известно, что в мае вступило в силу соглашение ОПЕК+ о сокращении объемов нефтедобычи. Предполагается трехэтапное уменьшение получения черного золота до конца апреля 2022 года. На каждой ступени государства – участники ОПЕК+ согласились сократить добычу на 400, 320 и 240 тысяч баррелей в сутки соответственно.

В начале мая министр финансов РФ Антон Силуанов назвал цену нефти в 10 долларов за баррель приемлемой.