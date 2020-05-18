Мировые цены на нефть побили месячный рекорд

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Мировые цены на нефть растут и бьют месячные рекорды, сообщает РИА Новости.

Согласно данным торгов на 02:03, стоимость нефти Brent за баррель составила 33,36 доллара, что на 1,61% выше уровня закрытия предыдущих торгов. Последний раз цена преодолевала отметку в 33 доллара 13 апреля. Июльские фьючерсы на WTI дорожали на 2,85% – до 30,36 доллара.

Уже в 7:59 баррель Brent стоил 33,59 доллара, увеличившись на 3,35%, цена WTI возросла на 4,17% – до 30,75 доллара. Июньские фьючерсы на WTI тем временем дорожали на 4,35% – до 30,71 доллара.

Рост цен на нефть поддерживается сокращением добычи и признаками постепенного восстановления спроса на топливо, так как все больше стран ослабляют ограничения, введенные для прекращения распространения коронавируса.

Ранее Объединенные Арабские Эмираты, Саудовская Аравия и Кувейт объявили о снижении объемов добычи нефти. В общей сложности по сравнению с апрелем будут добывать почти на пять миллионов баррелей в сутки меньше.