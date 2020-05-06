Средняя цена нефти Urals в апреле снизилась почти в 4 раза

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Средняя цена нефти Urals в апреле 2020-го составила 18,22 доллара за баррель. Это в 3,9 раза ниже, чем в прошлом апреле, когда она достигала 71,54 доллара за баррель, говорится в материалах Минфина России.

Средняя цена на нефть Urals в январе – апреле 2020 года сложилась в размере 41,04 доллара за баррель, в аналогичный период прошлого года – 65,18 доллара за баррель.

5 мая стоимость нефти марки Brent в ходе торгов на лондонской бирже выросла на 15,15% – до 31,32 доллара за баррель. Таким образом, она достигла показателей 14 апреля 2020 года – тогда в последний раз стоимость нефти поднималась выше 31 доллара за баррель.

Росли показатели фьючерсов марки WTI. Стоимость черного золота составила 25,08 доллара за баррель, продемонстрировав рост на 23%. Впервые с 9 апреля цена на WTI поднялась выше 25 долларов.

20 апреля стоимость WTI впервые в истории упала до отрицательных значений, котировки на NYMEX достигали минус 40,32 доллара за баррель. Июньский фьючерс нефти марки Brent опускался до 25,38 доллара за баррель. Цена российской Urals составила минус два доллара за баррель.

Глава Минэнерго Александр Новак призывал не драматизировать ситуацию с рекордным падением цен на нефть. По его словам, коллапс связан со спекуляциями на "бумажном рынке", отсутствием спроса и заполненностью хранилищ.

В марте Россия и Казахстан отказались от договора ОПЕК+ в части сокращения объемов добычи. Из-за этого в нефтяной отрасли возник кризис. Это привело к резкому снижению цен на сырье и последующему падению курса рубля по отношению к доллару и евро.

Страны ОПЕК+ согласовали новую сделку 10 апреля. В ней участвуют 23 государства. Первые два месяца сокращение добычи нефти будет на уровне десяти миллионов баррелей в сутки. Во втором полугодии запланировано уменьшение в восемь миллионов, в 2021 году – в шесть.