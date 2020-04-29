Путин прокомментировал ситуацию в сфере энергетики

Фото: ТАСС/Алексей Дружинин/пресс-служба президента РФ

Президент России Владимир Путин прокомментировал влияние коронавируса на российскую и мировую сферу энергетики, передает РИА Новости.

По словам главы государства, вследствие пандемии COVID-19 данная отрасль столкнулась с потрясениями. Он отметил системный характер данных тенденций и сообщил, что они затронули многие страны.

"В последние месяцы и российская, и вся глобальная энергетика столкнулись с серьезными потрясениями. Эти проблемы носят системный характер и выходят далеко за национальные границы", – подчеркнул Путин.

Путин также подчеркнул, что коронавирус оказал серьезное влияние на топливно-энергетический комплекс и экономику в целом. Он отметил, что темпы роста снизились, а мировой ВВП неуклонно уменьшается.

"Распространение коронавируса и вынужденные ограничительные меры самым негативным образом сказались на мировой экономике, заставили ее темпы снижаться, ВВП мировой сокращается, спрос на энергоресурсы как в отдельных государствах, так и в мире в целом сократился", – сказал Путин.

Он добавил, что в этом и кроется причина снижения цен на энергоносители.

Ранее глава Минэнерго РФ Александр Новак рассказал о снижении спроса на бензин в России. Он отметил падение продаж на топливо на 50%, на дизельное – на 30%, на авиационное – на 60%.

В то же президент "ЛУКОЙЛа" Вагит Аликперов отметил, что в России не будет снижения цен на бензин, поскольку его стоимость не зависит от положения на рынке энергоносителей.