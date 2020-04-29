Путин прокомментировал ситуацию в сфере энергетики

Фото: ТАСС/Алексей Дружинин/пресс-служба президента РФ
Президент России Владимир Путин прокомментировал влияние коронавируса на российскую и мировую сферу энергетики, передает РИА Новости.
По словам главы государства, вследствие пандемии COVID-19 данная отрасль столкнулась с потрясениями. Он отметил системный характер данных тенденций и сообщил, что они затронули многие страны.
"В последние месяцы и российская, и вся глобальная энергетика столкнулись с серьезными потрясениями. Эти проблемы носят системный характер и выходят далеко за национальные границы", – подчеркнул Путин.
Путин также подчеркнул, что коронавирус оказал серьезное влияние на топливно-энергетический комплекс и экономику в целом. Он отметил, что темпы роста снизились, а мировой ВВП неуклонно уменьшается.
"Распространение коронавируса и вынужденные ограничительные меры самым негативным образом сказались на мировой экономике, заставили ее темпы снижаться, ВВП мировой сокращается, спрос на энергоресурсы как в отдельных государствах, так и в мире в целом сократился", – сказал Путин.
Он добавил, что в этом и кроется причина снижения цен на энергоносители.
Ранее глава Минэнерго РФ Александр Новак рассказал о снижении спроса на бензин в России. Он отметил падение продаж на топливо на 50%, на дизельное – на 30%, на авиационное – на 60%.
В то же президент "ЛУКОЙЛа" Вагит Аликперов отметил, что в России не будет снижения цен на бензин, поскольку его стоимость не зависит от положения на рынке энергоносителей.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: