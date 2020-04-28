Аналитик спрогнозировал нефть по 60 долларов за баррель к концу года

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Цены на нефть до конца 2020 года могут восстановиться до уровня 60 долларов за баррель. Об этом заявил представитель Торгово-промышленной палаты Рустам Танкаев, сообщает ИА "НСН".

По словам эксперта, восстановление мирового рынка нефти зависит от разработки универсальной и надежной вакцины против коронавируса.

"Следует ожидать, когда эффективная вакцина будет распространена по всему миру и проблема коронавируса будет решена, только тогда начнется нормальное восстановление мирового нефтяного рынка. Судя по всему, это будет во второй половине этого года", – заявил Танкаев.

Он также отметил, что при подобном сценарии стабильная положительная динамика придется на осень и уже к зиме можно ожидать заявленной экспертом цены на нефть в размере до 60 долларов за баррель.

Представитель Торгово-промышленной палаты РФ заявил, что на текущую ситуацию на рынке в значительной мере влияют спекулянты. При этом Россия оказалась в более удобном положении, чем ряд других экспортеров нефти, за счет трубопроводов.

Накануне цена фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в июне упала до 20,76 доллара за баррель. Стоимость нефти WTI опустилась еще ниже, до 15,27 доллара за аналогичный объем.

