Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Экономика

12:28

Аналитик спрогнозировал нефть по 60 долларов за баррель к концу года

экономика

Фото: depositphotos/Kokhanchikov

Цены на нефть до конца 2020 года могут восстановиться до уровня 60 долларов за баррель. Об этом заявил представитель Торгово-промышленной палаты Рустам Танкаев, сообщает ИА "НСН".

По словам эксперта, восстановление мирового рынка нефти зависит от разработки универсальной и надежной вакцины против коронавируса.

"Следует ожидать, когда эффективная вакцина будет распространена по всему миру и проблема коронавируса будет решена, только тогда начнется нормальное восстановление мирового нефтяного рынка. Судя по всему, это будет во второй половине этого года", – заявил Танкаев.

Он также отметил, что при подобном сценарии стабильная положительная динамика придется на осень и уже к зиме можно ожидать заявленной экспертом цены на нефть в размере до 60 долларов за баррель.

Представитель Торгово-промышленной палаты РФ заявил, что на текущую ситуацию на рынке в значительной мере влияют спекулянты. При этом Россия оказалась в более удобном положении, чем ряд других экспортеров нефти, за счет трубопроводов.

Накануне цена фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в июне упала до 20,76 доллара за баррель. Стоимость нефти WTI опустилась еще ниже, до 15,27 доллара за аналогичный объем.

"Фанимани": котировки нефти и льготная ипотека

Читайте также

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать