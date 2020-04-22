Цена нефти Urals упала ниже 12 долларов за баррель

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Российская нефть марки Urals с поставкой в Европу подешевела до 12 долларов за баррель, сообщает аналитическое агентство Argus.

"Стоимость сорта в Северо-Западной Европе (СЗЕ) в абсолютном исчислении уменьшилась на 5,92 доллара за баррель, до 11,59 доллара за баррель (cif Роттердам)", – говорится в сообщении.

Специалисты отмечают, что наиболее низкую цену зафиксировали 1 апреля, тогда нефть марки Urals предлагали за 10,54 доллара. Это значение стало минимальным с марта 1999 года.



Мировые цены на энергоносители продолжают снижаться, утром стоимость нефти Brent опускалась до минимума с декабря 1999 года – ниже 16 долларов за баррель.

20 апреля стоимость WTI в первый раз опустилась до отрицательных значений, котировки на NYMEX достигали минус 40,32 доллара за баррель. Цена российской нефти марки Urals составила минус два доллара за баррель.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал падение цен на майские фьючерсы по нефти спекулятивным моментом. По его мнению, это не дает повода для драматизации ситуации.

Рынок нефти сейчас крайне волатильный из-за заполнения нефтехранилищ и неопределенности относительно восстановления экономики после пандемии коронавируса, объяснил министр энергетики РФ Александр Новак.

В апреле участники ОПЕК+ договорились о новой сделке после неудачных переговоров в марте, которые повлекли за собой негативную динамику цен на нефть, обернувшуюся ослаблением рубля. Согласно условиям сделки, сокращение добычи в мае – июне этого года составит 9,7 миллиона баррелей в сутки. Далее объем снизят до 7,7 миллиона баррелей. Итоговое соглашение предполагает трехэтапное уменьшение получения черного золота до конца апреля 2022 года.