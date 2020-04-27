Цена нефти Brent упала до $20

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Цена фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в июне на бирже ICE в Лондоне упала до 20,76 доллара за баррель.

Как свидетельствуют данные торгов, стоимость нефти WTI находится на отметке 15,27 доллара за баррель, сообщает RT.

Глава Минэнерго Александр Новак ранее призвал не драматизировать ситуацию с рекордным падением цен на нефть.

По его словам, коллапс связан со спекуляциями на "бумажном рынке", отсутствием спроса и заполненностью хранилищ.

Новак указал, что рынок находится "в крайне волатильном состоянии" из-за пандемии COVID-19.

Министр также выразил мнение, что давление на рынок будет сохраняться до начала действия соглашения ОПЕК+ в мае.

Как цены на нефть влияют на рубль и стоимость товаров?

20 апреля стоимость WTI впервые в истории упала до отрицательных значений, котировки на NYMEX достигали минус 40,32 доллара за баррель.

Июньский фьючерс нефти марки Brent опускался до 25,38 доллара за баррель. Цена российской Urals составила минус два доллара за баррель.

В марте Россия и Казахстан отказались от договора ОПЕК+ в части сокращения объемов добычи. Из-за этого в нефтяной отрасли возник кризис.

В результате ситуация привела к резкому снижению цен на сырье и последующему падению курса рубля по отношению к доллару и евро.

Страны ОПЕК+ согласовали новую сделку 10 апреля. В ней участвуют 23 государства – страны ОПЕК и государства, не входящих в организацию.