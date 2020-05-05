Нефть марки Brent выросла до показателей середины апреля

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Стоимость нефти марки Brent в ходе торгов на лондонской бирже выросла на 15,15%, составив 31,32 доллара за баррель, передает ТАСС.
Таким образом, цена на "черное золото" достигла показателей 14 апреля 2020 года. Именно в этот день в последний раз стоимость нефти поднималась выше 31 доллара за баррель.
В то же время растут показатели фьючерсов марки WTI. Согласно последним данным торгов, стоимость "черного золота" составила 25,08 доллара за баррель, продемонстрировав рост на 23%. Таким образом, впервые с 9 апреля цена на WTI поднялась выше 25 долларов.
Ранее президент России Владимир Путин прокомментировал ситуацию в сфере энергетики. Он отметил, что данная отрасль столкнулась с серьезными потрясениями вследствие пандемии коронавируса. Путин подчеркнул, что снижение цен на энергоносители было вызвано резким сокращением спроса как в отдельных государствах, так и во всем мире.
Представитель Торгово-промышленной палаты Рустам Танкаев в свою очередь заявил, что до конца 2020 года цена на нефть может восстановиться до уровня 60 долларов за баррель. Он отметил, что увеличение стоимости энергоносителей будет зависеть от того, насколько быстро будет создана универсальная и надежная вакцина от коронавируса.
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