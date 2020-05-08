Торги на фондовом рынке Мосбиржи временно приостановлены

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Московская биржа временно приостановила торги на фондовом рынке с 12:08, говорится в сообщении торговой площадки.

Причины выясняются. О времени возобновления торгов уведомят дополнительно.

6 мая стало известно, что курс доллара на открытии торгов Мосбиржи снизился по отношению к рублю на 0,4% – до отметки в 73,46 рубля. Курс евро опустился на 0,5% – до 79,58 рубля.

В тот же день средняя цена нефти Urals в апреле 2020-го составила 18,22 доллара за баррель. Это в 3,9 раза ниже, чем в прошлом апреле, когда она достигала 71,54 доллара за баррель.

Средняя цена на нефть Urals в январе – апреле 2020 года сложилась в размере 41,04 доллара за баррель, в аналогичный период прошлого года – 65,18 доллара за баррель.

5 мая стоимость нефти марки Brent в ходе торгов на лондонской бирже выросла на 15,15% – до 31,32 доллара за баррель. Она достигла показателей 14 апреля 2020 года – тогда в последний раз стоимость нефти поднималась выше 31 доллара за баррель.