ЦБ предупредил россиян о мошенниках, предлагающих выгодные вклады

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В центральном банке Российской Федерации заявили, что финансовые мошенники пользуются неопределенностью на рынках, обманывая россиян. Об этом сообщили в пресс-службе регулятора на официальном сайте.

"Банк России фиксирует рост активности нелегальных форекс-дилеров, которые рекламируют в интернете свои услуги на фоне ограничительных мер по борьбе с пандемией и высокой волатильности финансовых рынков", – говорится в сообщении ЦБ РФ.

Отмечается, что данные компании могут быть зарегистрированы за пределами России.

Так, граждане, которые доверят деньги подобным организациям, почти всегда теряют их, напоминают в ЦБ.

Кроме того, на фоне пандемии коронавируса замечена активность нелегальных кредиторов. Оказалось, что мошенники обзванивают потенциальных "клиентов" и предлагают им "деньги в кредит без справок и поручительств".

"Мы призываем потребителей финансовых услуг быть осмотрительными и не доверять предложениям нелегальных компаний", – рассказал директор департамента Банка России по противодействию недобросовестным практикам Валерий Лях.

Подчеркивается, что злоумышленники обещают людям выплаты или компенсации, направляя письма со ссылками на вредоносные сайты. Подобные действия приводят к попыткам выяснить у потенциальной жертвы сведения банковской карты.

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