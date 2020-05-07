ЦБ предупредил россиян о мошенниках, предлагающих выгодные вклады

11:31
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В центральном банке Российской Федерации заявили, что финансовые мошенники пользуются неопределенностью на рынках, обманывая россиян. Об этом сообщили в пресс-службе регулятора на официальном сайте.
"Банк России фиксирует рост активности нелегальных форекс-дилеров, которые рекламируют в интернете свои услуги на фоне ограничительных мер по борьбе с пандемией и высокой волатильности финансовых рынков", – говорится в сообщении ЦБ РФ.
Отмечается, что данные компании могут быть зарегистрированы за пределами России.
Так, граждане, которые доверят деньги подобным организациям, почти всегда теряют их, напоминают в ЦБ.
Кроме того, на фоне пандемии коронавируса замечена активность нелегальных кредиторов. Оказалось, что мошенники обзванивают потенциальных "клиентов" и предлагают им "деньги в кредит без справок и поручительств".
"Мы призываем потребителей финансовых услуг быть осмотрительными и не доверять предложениям нелегальных компаний", – рассказал директор департамента Банка России по противодействию недобросовестным практикам Валерий Лях.
Подчеркивается, что злоумышленники обещают людям выплаты или компенсации, направляя письма со ссылками на вредоносные сайты. Подобные действия приводят к попыткам выяснить у потенциальной жертвы сведения банковской карты.
Ранее эксперт рассказал, как распознать телефонного мошенника.
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