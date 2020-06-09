Эксперт дал прогноз по курсам валют

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Аналитик ГК "Финам" Сергей Дроздов рассказал о факторах, которые влияют на укрепление рубля. Об этом сообщает "Российская газета".

По словам специалиста, на фондовых площадках отмечают более быстрое восстановление американской экономики, чем ранее прогнозировалось. Кроме того, мировые экономики постепенно выходят из коронавирусных ограничений, что провоцирует спрос на нефть – как следствие, растет и цена топлива.

"Напомню, что основными факторами, оказывающими благоприятное влияние на курс рубля, традиционно служат растущие цены на нефть, приток иностранного капитала и позитивная конъюнктура на глобальных финансовых рынках", – уточнил Дроздов.

Эксперт оценил предполагаемую стоимость доллара по отношению к рублю в диапазоне 67,5–70 рублей.

Ранее сообщалось, что министры ОПЕК одобрили решение продлить максимальный уровень сокращения добычи нефти. Нынешний срок установлен до конца июля текущего года.

