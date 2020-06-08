Курс евро снизился до 77,19 рубля

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Официальный курс евро к рублю, установленный по состоянию на вторник, снизился на 77,97 копейки. Теперь он составляет 77,1861 рубля, следует из данных Центробанка.

При этом курс доллара упал на 31,96 копейки – до 68,3123 рубля, передает РИА Новости.

Также известно о снижении стоимости бивалютной корзины по сравнению с показателем на выходные и понедельник. Так, эта цена снизилась на 52,67 копейки, составив 72,3055 рубля.

Ранее в ЦМАКП спрогнозировали существенное ослабление рубля во втором полугодии. Объяснялось, что это связано с влиянием нового снижения цен на нефть, сезонным ростом внутреннего спроса на валюту и оттоком капиталов с развивающихся рынков, в том числе с российского.