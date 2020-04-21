У государства нет оснований для изъятия вкладов россиян – Греф

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Глава Сбербанка Герман Греф заявил, что государство не сможет изъять вклады россиян. По его словам, для данного решения в настоящий момент нет причин.



"У государства нет никакого резона забирать деньги вкладчиков из банков. Никаких условий для этого сейчас не существует. Это невозможно", – сообщил Греф. Глава банка рассказал об этом в видеоинтервью на Сбербанк TV.

Ранее Греф назвал срок наступления пика по коронавирусу в России. Он считает, что пик заболеваемости коронавируса придется на период с 5 по 10 мая.

Недавно цена нефти Brent опустилась ниже 24 долларов за баррель.

В марте Греф рассказал о "жестком сценарии" кризиса в России.