Греф назвал срок наступления пика по коронавирусу в России

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин
Пик заболеваемости коронавируса в России придется на период с 5 по 10 мая, сообщил глава Сбербанка Герман Греф.
По его словам, Сбербанк пришел к такому выводу, рассчитав математическую модель развития пандемии.
Греф отметил, что возглавляемая им кредитная организация обеспечила всех своих сотрудников необходимыми средствами защиты. Во всех крупных офисах установлены системы безопасности.
"Мы измеряем температуру на входе, мы снабжаем 100% наших сотрудников масками. Мы для этого заказывали специальные рейсы из Китая, мы сегодня обеспечены масками больше чем на месяц", – подчеркнул он.
В России за сутки подтвердили 5 642 новых случая коронавируса. У 2 567 человек не было клинических проявлений. Всего в 85 регионах России зарегистрировано 52 763 случая коронавирусной инфекции. Это на 12% больше, чем днем ранее.
В столице за сутки подтверждено 3083 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Всего в городе к настоящему моменту зафиксировано 29 433 случая COVID-19.
За прошедшие сутки в России выписали 427 человек. За весь период выздоровели 3 873 пациента. За сутки подтвержден 51 летальный случай с коронавирусом, 29 из них – в Москве. За весь период по России умерли 456 человек.
В Минздраве надеются на спад распространения коронавируса в стране к лету. При этом глава ведомства подчеркнул, что санитарно-эпидемиологическая обстановка в России будет зависеть от средств, используемых в лечении COVID-19.
Правила личной гигиены в период эпидемии
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: