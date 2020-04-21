Греф назвал срок наступления пика по коронавирусу в России

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Пик заболеваемости коронавируса в России придется на период с 5 по 10 мая, сообщил глава Сбербанка Герман Греф.

По его словам, Сбербанк пришел к такому выводу, рассчитав математическую модель развития пандемии.

Греф отметил, что возглавляемая им кредитная организация обеспечила всех своих сотрудников необходимыми средствами защиты. Во всех крупных офисах установлены системы безопасности.

"Мы измеряем температуру на входе, мы снабжаем 100% наших сотрудников масками. Мы для этого заказывали специальные рейсы из Китая, мы сегодня обеспечены масками больше чем на месяц", – подчеркнул он.

В России за сутки подтвердили 5 642 новых случая коронавируса. У 2 567 человек не было клинических проявлений. Всего в 85 регионах России зарегистрировано 52 763 случая коронавирусной инфекции. Это на 12% больше, чем днем ранее.

В столице за сутки подтверждено 3083 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Всего в городе к настоящему моменту зафиксировано 29 433 случая COVID-19.

За прошедшие сутки в России выписали 427 человек. За весь период выздоровели 3 873 пациента. За сутки подтвержден 51 летальный случай с коронавирусом, 29 из них – в Москве. За весь период по России умерли 456 человек.

В Минздраве надеются на спад распространения коронавируса в стране к лету. При этом глава ведомства подчеркнул, что санитарно-эпидемиологическая обстановка в России будет зависеть от средств, используемых в лечении COVID-19.

