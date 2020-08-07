В Госдуме предложили создать спецвклады на недвижимость

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Член комитета Госдумы по бюджету и налогам Евгений Федоров предложил создать специальные вклады для накопления средств на покупку недвижимости и освободить их от налогообложения, передает RT.

В своем обращении на имя министра финансов Антона Силуанова депутат напомнил, что с 1 января 2021 года на процентные доходы, полученные от банковских вкладов свыше одного миллиона рублей, будет начисляться налог на доходы физических лиц по ставке 13%.

Федоров предложил такие вклады освободить от налогообложения, чтобы вкладчики без собственного жилья, но желающие его приобрести, могли использовать для этих целей средства с вклада и начисленные проценты в полном объеме.

Депутат подчеркнул, что в случае если вкладчик после пяти лет так и не приобретет собственное жилье, то он должен будет вернуть государству налог на процентный доход от вклада за весь период.

Ранее сообщалось, что количество сделок жилой недвижимости в Москве в июне увеличилось в июне более чем в 2 раза по сравнению с предыдущим месяцем. Данные предоставлены пресс-службой Управления Росреестра по Москве

В частности, количество зарегистрированных договоров долевого участия при покупке новостроек возросло на 57% по сравнению с маем, а число сделок со вторичной жилой недвижимостью увеличилось на 122%.