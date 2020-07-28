В Москве назвали отрасли с наибольшим падением внешнеторговых поставок

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Объемы экспортных поставок электроники и электротехники снизились значительнее остальных по итогам пяти месяцев года, выяснили аналитики Московского экспортного центра (МЭЦ).
Как сообщает пресс-служба департамента предпринимательства и инновационного развития, столичные компании реализовали за рубежом товары этой категории на сумму 524,05 миллиона долларов – это на 33% меньше прошлогодних показателей. Сокращение внешнеторговой выручки отмечается также в сферах машин и оборудования: совершены сделки на 389,5 миллиона долларов, что на 32% меньше цифр прошлого года.
С января по май за рубеж были проданы транспортные средства и комплектующие столичного производства на 603,13 миллиона долларов. В этой области падение по сравнению с аналогичным периодом годом ранее составило 21%.
По некоторым товарам специалисты фиксируют почти полное сокращение продаж. Так, продажи электродов, используемых в печах, сократились почти на 100%. Более чем на 99% снизился объем поставок за рубеж готовых и консервированных продуктов из мяса домашней птицы, нешелушеного среднезерного риса, бромидов натрия и калия, полуобработанного палладия.
МЭЦ помогает компаниям закрывать текущие расходы – оплачивать аренду и заработную плату. Правительство столицы поддерживает экспортеров с помощью субсидий и грантов: к этому моменту выделено почти 280 миллионов рублей для 120 компаний, ведущих внешнеторговую деятельность. Их получат в том числе представители наиболее пострадавших из-за пандемии сфер – туризма, машиностроения, производства оборудования, добавил руководитель департамента предпринимательства и инновационного развития Алексей Фурсин.
Для поддержки экспортеров города с апреля по июль МЭЦ провел бизнес-миссию в онлайн-формате с участием партнеров из Японии, а также предоставил предпринимателям 117 бесплатных аккаунтов на ведущих площадках интернет-торговли eBay.com, Alibaba.com, Europages.com.
Ранее сообщалось, что с января по май объем несырьевого неэнергетического экспорта (ННЭ) Москвы составил 12,81 миллиарда долларов. Продукция промышленной и агропромышленной отраслей экспортирована в 151 страну. Объем ННЭ оказался на 43,5% больше, чем за тот же период в прошлом году.
Объемы интернет-торговли в городе увеличились более чем в 1,5 раза по отношению к докризисным показателям. По некоторым позициям рост достиг 60–65%, уточнил заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
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