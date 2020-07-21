Продукцию промышленных предприятий столицы экспортировали в 150 стран

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

С января по май этого года объем несырьевого неэнергетического экспорта (ННЭ) столицы составил 12,81 миллиарда долларов США. Всего за отчетный период экспортирована продукция промышленной и агропромышленной отраслей в 151 страну, говорится на официальном портале мэра и правительства Москвы.

В результате объем ННЭ на 43,5% больше, чем за тот же период в прошлом году.

"Большая часть товаров была произведена и поставлена компаниями промышленного сектора. Промышленный экспорт составил 11,4 миллиарда долларов США, а агропромышленный – 1,41 миллиарда долларов США. Самый существенный прирост экспорта в сравнении с прошлым годом – 20,4% – показала химическая отрасль, таких товаров было поставлено на 1,22 миллиарда долларов США", – поделился заместитель мэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

По его словам, больше всего поставок осуществили в Великобританию, объем которых составил 3,34 миллиарда долларов. Следом идут США с 1,15 миллиарда долларов. На третьей позиции по поставкам Белоруссия – 900 миллионов долларов.

Руководитель департамента предпринимательства и инновационного развития города Алексей Фурсин обратил внимание, что Московский экспортный центр предоставляет финансовые меры поддержки. Среди мер есть гранты и нефинансовые инструменты.

Столичные производители могут обратиться за помощью в центр "Моспром", где предоставляют консультации и помогают в решении вопросов, касающихся мер финансовой поддержки.

Ранее стало известно, что Москва сэкономила на закупках более 20 миллиардов рублей за полгода. По словам руководителя департамента информационных технологий Эдуарда Лысенко, с ростом активности пользователей на портале поставщиков ввели дополнительные сервисы, упрощающие закупочный процесс.