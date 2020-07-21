Продукцию промышленных предприятий столицы экспортировали в 150 стран

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин
С января по май этого года объем несырьевого неэнергетического экспорта (ННЭ) столицы составил 12,81 миллиарда долларов США. Всего за отчетный период экспортирована продукция промышленной и агропромышленной отраслей в 151 страну, говорится на официальном портале мэра и правительства Москвы.
В результате объем ННЭ на 43,5% больше, чем за тот же период в прошлом году.
"Большая часть товаров была произведена и поставлена компаниями промышленного сектора. Промышленный экспорт составил 11,4 миллиарда долларов США, а агропромышленный – 1,41 миллиарда долларов США. Самый существенный прирост экспорта в сравнении с прошлым годом – 20,4% – показала химическая отрасль, таких товаров было поставлено на 1,22 миллиарда долларов США", – поделился заместитель мэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
По его словам, больше всего поставок осуществили в Великобританию, объем которых составил 3,34 миллиарда долларов. Следом идут США с 1,15 миллиарда долларов. На третьей позиции по поставкам Белоруссия – 900 миллионов долларов.
Руководитель департамента предпринимательства и инновационного развития города Алексей Фурсин обратил внимание, что Московский экспортный центр предоставляет финансовые меры поддержки. Среди мер есть гранты и нефинансовые инструменты.
Столичные производители могут обратиться за помощью в центр "Моспром", где предоставляют консультации и помогают в решении вопросов, касающихся мер финансовой поддержки.
Ранее стало известно, что Москва сэкономила на закупках более 20 миллиардов рублей за полгода. По словам руководителя департамента информационных технологий Эдуарда Лысенко, с ростом активности пользователей на портале поставщиков ввели дополнительные сервисы, упрощающие закупочный процесс.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: