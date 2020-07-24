Столичные компании получили отсрочки и рассрочки на уплату штрафов на 37 млн рублей

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

За шесть месяцев текущего года Госинспекция по недвижимости предоставила столичным организациям отсрочку на уплату штрафов об административных нарушениях в сфере имущественно-земельных отношений на сумму 37,2 миллиона рублей. Об этом сообщил заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Он уточнил, что при уплате штрафов за нарушение имущественно-земельного законодательства можно получить отсрочку на один месяц или рассрочку на три месяца.

"В этом году этой мерой уже воспользовались 95 предпринимателей, они получили отсрочку и рассрочку на уплату штрафов на 37,2 миллиона рублей", – рассказал вице-мэр.

По его словам, всего за первое полугодие за нарушения в имущественно-земельной сфере было привлечено около 1,9 тысячи столичных компаний.

Глава Госинспекции по недвижимости Владислав Овчинский рассказал, что в июне этого года представители МСП дополнительно получили право оплачивать любые административные штрафы в течение полугода.

"Воспользоваться этой мерой уже сейчас могут 280 предприятий малого и среднего бизнеса, получивших штрафы в имущественно-земельной сфере. После истечения нового срока уплаты штрафа они также смогут оформить отсрочку или рассрочку, которую им предоставляет Госинспекция по недвижимости", – уточнил он.

Также новой мерой могут воспользоваться те, кто осуществляет предпринимательскую деятельность без образования юридического лица.

Ранее сообщалось, что более четырех тысяч предпринимателей, которые арендуют и выкупают у города недвижимость и землю, а также собственники земельных участков получили поддержку в размере 15,7 миллиарда рублей.

Арендаторы смогли отменить платежи за четыре месяца на сумму 670 миллионов рублей. Застройщики оформили отсрочку платежей за аренду земли за второй квартал текущего года на 4,06 миллиарда рублей.

Мерами поддержки бизнеса, утвержденными Сергеем Собяниным, к середине июня воспользовались уже 36 тысяч коммерческих организаций. Как отметил Ефимов, фактический объем поддержки составил почти 25 миллиардов рублей. По его словам, более пяти тысяч организаций получило отсрочку по налогам на 3,3 миллиарда рублей, 26 тысяч компаний – отсрочку по оплате торгового сбора на один миллиард рублей.

Во время пандемии коронавируса в столице приняли четыре пакета мер поддержки столичного бизнеса. Ранее стало известно, что за пять месяцев предприниматели получили в банках финансирование на общую сумму 8,8 миллиарда рублей. Поддержка предоставлена благодаря Фонду содействия кредитования малого бизнеса Москвы.

