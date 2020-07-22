В Москве более чем в 1,5 раза увеличился объем интернет-торговли

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

В столице объемы интернет-торговли увеличились более чем в 1,5 раза по отношению к докризисным показателям. По некоторым позициям рост составляет 60–65%, сообщил заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов в интервью Business FM.

"Если мы посмотрим посещаемость торговых центров, то она пока еще не достигла значений прошлого года, но при этом выручка превышает показатели прошлого года. Это происходит за счет того, что интернет-торговля, мелкооптовая торговля, которая в основном и реализуется через дистанционную доставку", – сказал он.

Ефимов подчеркнул, что если в целом оценивать сферу торговли, сферу оказания услуг населению, то видно безусловное восстановление к докризисному уровню.

Ранее Ефимов рассказал, что столичные предприятия легкой промышленности еженедельно производят более 260 тысяч единиц спецодежды для медиков. По его словам, речь в частности идет о 200 тысячах одноразовых халатов и 60 тысячах хирургических бахил. Он отметил, что четверть от этого объема, то есть 70 тысяч единиц, выпускают четыре крупных производителя одежды, которые на время пандемии перепрофилировали свои мощности на пошив средств индивидуальной защиты.

