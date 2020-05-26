Вице-мэр рассказал, насколько перспективна и прибыльна онлайн-торговля

11:31
Фото: depositphotos/DimaBaranow
В столице дистанционная торговля через интернет является долгосрочным трендом, который набрал силу еще до начала пандемии коронавируса. Об этом в интервью "Вечерней Москве" рассказал заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
По его словам, доля столицы во всей российской интернет-торговле составляет около 25%, а динамика роста онлайн-торговли уже несколько лет самая высокая.
"Компании, освоившие эти каналы до кризиса, получили сейчас значительные преимущества. Сформированные во время пандемии изменения потребительского поведения могут закрепиться и в посткризисной перспективе. На долгосрочном по времени горизонте онлайн-ориентированный бизнес, подавляющая часть которого зарегистрирована в Москве и у которого наш город является приоритетным рынком, имеет серьезное и значительное преимущество", – рассказал Ефимов.
В Роспотребнадзоре ранее рассказали о том, как безопасно совершать покупки онлайн. Отмечалось, что продажи товаров повседневного спроса в Сети существенно выросли, поскольку во многих регионах торговые точки закрыты из-за ограничений, введенных в связи с распространением коронавирусной инфекции.
Так, специалисты рекомендуют в первую очередь убедиться в наличии реквизитов продавца на сайте. В частности, там должны быть представлены фирменное наименование магазина, его местонахождение, режим работы. Кроме того, в Роспотребнадзоре советуют не переводить деньги за покупку на банковскую карту некоего физического лица. Также в случае онлайн-оплаты следует узнать о наличии электронного чека.
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