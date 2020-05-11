Россиянам напомнили правила безопасных онлайн-покупок

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

В Федеральной службе по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) рассказали о том, как безопасно совершать покупки онлайн.

Отмечается, что продажи товаров повседневного спроса в Интернете существенно выросли, поскольку во многих регионах торговые точки закрыты из-за ограничений, введенных в связи с распространением коронавирусной инфекции.

"В этой связи Роспотребнадзор напоминает правила безопасных онлайн-покупок, а также о рекомендациях как не стать жертвой мошенников, покупая товары в Интернете", – передает Агентство "Москва" сообщение пресс-службы ведомства.

Так, специалисты рекомендуют в первую очередь убедиться в наличии реквизитов продавца на сайте. В частности, там должны быть представлены фирменное наименование магазина, его местонахождение, режим работы.

Кроме того, в Роспотребнадзоре советуют не переводить деньги за покупку на банковскую карту некоего физического лица. Также в случае онлайн-оплаты следует узнать о наличии электронного чека.

Помимо этого, следует помнить о том, что при условии наложенного платежа содержание посылки покажут на почте только после оплаты.

Уточняется, что покупатель может отказаться от приобретаемого товара в любое время до момента его передачи, а также в течение 7 дней после получения посылки.

"Также рекомендуем ознакомиться с материалами, размещенными на государственном ресурсе для потребителей (zpp.rospotrebnadzor.ru), где в режиме онлайн можно получить ответы на следующие вопросы: что должен знать потребитель, приобретая товары для детей посредством трансграничной интернет-торговли или пять советов покупателю приобретенного в интернет-магазине, оплаченного, но не доставленного товара", – советуют специалисты.

Ранее сообщалось о том, что в России начали развиваться онлайн-сервисы по продаже автомобилей. Угроза распространения коронавирусной инфекции вынудила автодилеров перейти на предоставление услуг в Сети.