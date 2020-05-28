В Москве еженедельно производится более 260 тысяч халатов и бахил для медиков

Фото: Москва 24/Никита Симонов
Столичные предприятия легкой промышленности еженедельно производят более 260 тысяч единиц спецодежды для медиков, сообщил заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
По его словам, речь в частности идет о 200 тысячах одноразовых халатов и 60 тысячах хирургических бахил. Он отметил, что четверть от этого объема, то есть 70 тысяч единиц, выпускают четыре крупных производителя одежды, которые на время пандемии перепрофилировали свои мощности на пошив средств индивидуальной защиты.
"Перевод части легкой промышленности на изготовление средств индивидуальной защиты для медицинского персонала позволяет нам полностью обеспечивать потребности системы здравоохранения города и не зависеть от импортных поставок и изменения цен, а производителям – сохранить штат и доход своих сотрудников", – передает словам Ефимова портал мэра и правительства Москвы.
В свою очередь, глава департамента инвестиционной и промышленной политики Александр Прохоров рассказал, что в Москве производят все необходимые средства индивидуальной защиты – от изготовления спецматериалов с высокими барьерными свойствами до выпуска готовых изделий.
Он отметил, что все предприятия, перешедшие на производство спецодежды, соблюдают необходимые требования безопасности.
Москва направит бригады врачей в регионы, которым требуется помощь в борьбе с коронавирусом. Первые рейсы вылетят в среду в Северную Осетию, Ингушетию, Дагестан и Забайкальский край.
Врачи будут работать в регионах на протяжении двух недель. В субъекты РФ отправят шесть медицинских бригад численностью шесть человек в каждой. В помощь отправится около 40 специалистов.
Во главе каждой медбригады будет стоять врач-хирург с опытом по перепрофилированию стационаров под лечение коронавируса и организации лечебного процесса. Вместе с собой они возьмут запас средств индивидуальной защиты, медикаментов и оборудование.
Первыми рейсами в регионы отправят более семи тысяч защитных костюмов, респираторов и высоких бахил. Кроме того, субъекты будут обеспечены почти 45 тысячами медицинских перчаток, 16 тысячами масок, 2,3 тысячи медицинских халатов, а также 1,2 тысячи защитных очков многоразового использования.
В регионы направят более 200 тысяч упаковок различных медикаментов на сумму более 280 миллионов рублей, более 25 медицинских кислородных концентраторов, более 40 аппаратов ИВЛ и тепловизоры. В регионы также поступит более 300 тысяч экспресс-тестов на антитела к коронавирусу.
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