Компания из Москвы по переработке электроотходов стала лауреатом международной премии

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Московская корпорация "Экополис" стала лауреатом международной премии EcwaTech & WasteTech Awards EWA в номинации "За вклад в развитие отрасли". Об этом сообщает ТАСС.

Компанию признали лучшей среди других предприятий и физических лиц, представивших наиболее "революционное" оборудование, технологии и программы сразу в трех областях: водопроводно-канализационном хозяйстве, управлении отходами, а также в экологии.

Глава столичного департамента инвестиционной политики Александр Прохоров отметил, что "Экополис" предлагает полный цикл утилизации электронных отходов. Технологии компании позволяют вернуть в экономику до 95% перерабатываемого сырья.

В Москве располагаются два из трех заводов корпорации, причем один – на территории особой экономической зоны "Технополис Москва". Компания "Экополис" была создана в 2017 году и занимается созданием инфраструктуры по сбору и переработке старой электроники как у населения, так и у промышленных предприятий.

Премия EcwaTech & WasteTech Awards EWA в 2020 году вручалась впервые. Церемония награждения прошла на международной выставке по управлению отходами, природоохранным технологиям, экологии и возобновляемой энергетике "ВэйстТэк-2020".

Как заявил в августе заммэра столицы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков, за первую половину 2020 года Москва направила на переработку 413 тысяч тонн вторсырья. Эксперт назвал это следствием успеха программы по раздельному сбору мусора.

