Москва отправила на переработку 413 тыс тонн вторсырья за полгода

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
За первую половину этого года на переработку было отправлено 413 тысяч тонн вторсырья. Показатель на 60% больше, чем за аналогичный период в 2019 году (257 тысяч тонн), говорится на портале мэра и правительства Москвы.
Статистикой поделился заммэра столицы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков. Он сообщил, рост объема собранного вторсырья говорит о том, что горожане активно участвуют в программе раздельного сбора мусора.
"Программа стартовала с 1 января. Для ее реализации в столичных дворах и около объектов социальной сферы было оборудовано более 22 тысяч контейнерных площадок, где установили 60 тысяч брендированных контейнеров", – рассказывает Бирюков. По его словам, все контейнеры обозначены пояснительными пиктограммами.
Так, в городе раздельный сбор мусора организовали максимально простым способом. В связи с чем выбрана двухконтейнерная система. Синие контейнеры предназначаются для вторсырья, а серые рассчитаны на пищевые и загрязненные отходы.
Планируется, что к концу 2020 года объем вторсырья, который получают при сортировке, достигнет свыше 800 тысяч тонн. Данное условие возможно, если чистота отходов, которые копятся в синих контейнерах, продолжит расти.
Ранее сообщалось, что свыше 1 тысячи обращений по поводу раздельного сбора мусора отправили в Москве в 2020 году. На втором месте по популярности расположился вопрос, касающийся содержания контейнерных площадок во дворах.
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