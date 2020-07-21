Специалисты Мосприроды назвали принципы сортировки мусора

Фото: depositphotos/Sasha_Suzi
Специалисты Мосприроды составили памятку, которая поможет гражданам России сориентироваться в условиях сбора упаковок для переработки. Об этом сообщается на портале мэра и правительства столицы.
Принято разделять весь пластик на семь видов – каждому из них соответствует собственная маркировка. Например, 1 PETE/РЕТ/ПЭТФ/ПЭТ – это прозрачные бутылки из-под молока или воды, а также флаконы косметических средств.
К типу 2 относится полиэтилен высокой плотности – HDPE/ПВД/РЕ. Как правило, это флаконы, канистры, крышки для бутылок или сами емкости от моющих и чистящих средств.
Тип 3 PVC ПВХ (поливинилхлорид) – это прозрачная упаковка пищевых продуктов, оконные рамы, некоторые игрушки и блистеры из-под лекарств. На переработку этот пластик сдавать нельзя.
Полиэтилен низкой плотности (4 LDPE/PE-LD/ПНД) часто применяют при изготовлении контейнеров для еды или упаковочной пленки. Кроме того, из этого пластика делают стиральный порошок, пакеты и разделочные доски.
Некоторые предметы обихода – одноразовую посуду, стаканчики от йогурта, баночки – производят на основе типов 5 и 6 – РР/ПП (полипропилен) и PS/ПС (полистирол) соответственно.
Завершает список тип 7. Это либо не упомянутые ранее виды пластика, либо смешанные образцы. Например, из этого типа часто делают тюбики для зубной пасты. Это вторая категория пластика, которая не подлежит обработке.
Москва перешла на раздельный сбор отходов с 1 января. Специальные контейнеры установлены во дворах жилых домов. Кроме того, сортировку мусора осуществляют в экоцентрах "Воробьевы горы" и "Битцевский лес", экошколе "Кусково", а также в городских парках.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: