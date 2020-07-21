Специалисты Мосприроды назвали принципы сортировки мусора

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Специалисты Мосприроды составили памятку, которая поможет гражданам России сориентироваться в условиях сбора упаковок для переработки. Об этом сообщается на портале мэра и правительства столицы.

Принято разделять весь пластик на семь видов – каждому из них соответствует собственная маркировка. Например, 1 PETE/РЕТ/ПЭТФ/ПЭТ – это прозрачные бутылки из-под молока или воды, а также флаконы косметических средств.

К типу 2 относится полиэтилен высокой плотности – HDPE/ПВД/РЕ. Как правило, это флаконы, канистры, крышки для бутылок или сами емкости от моющих и чистящих средств.

Тип 3 PVC ПВХ (поливинилхлорид) – это прозрачная упаковка пищевых продуктов, оконные рамы, некоторые игрушки и блистеры из-под лекарств. На переработку этот пластик сдавать нельзя.

Полиэтилен низкой плотности (4 LDPE/PE-LD/ПНД) часто применяют при изготовлении контейнеров для еды или упаковочной пленки. Кроме того, из этого пластика делают стиральный порошок, пакеты и разделочные доски.

Некоторые предметы обихода – одноразовую посуду, стаканчики от йогурта, баночки – производят на основе типов 5 и 6 – РР/ПП (полипропилен) и PS/ПС (полистирол) соответственно.

Завершает список тип 7. Это либо не упомянутые ранее виды пластика, либо смешанные образцы. Например, из этого типа часто делают тюбики для зубной пасты. Это вторая категория пластика, которая не подлежит обработке.

Москва перешла на раздельный сбор отходов с 1 января. Специальные контейнеры установлены во дворах жилых домов. Кроме того, сортировку мусора осуществляют в экоцентрах "Воробьевы горы" и "Битцевский лес", экошколе "Кусково", а также в городских парках.

